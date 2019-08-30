Роспотребнадзор забраковал 98% обследованной шаурмы

Из 66 проверенных Роспотребнадзором точек, торгующих шаурмой в Москве, лишь одна была признана безопасной для здоровья граждан. Как сообщает ведомство, в 98% случаев были выявлены санитарные нарушения.
«В 65 проверенных предприятиях (98%) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни людей», — приводит сообщение Роспотребнадзора телеканал 360. Среди выявленных нарушений — отсутствие маркировки на готовых продуктах, несоблюдение сроков годности и условий хранения, использование необработанного сырья вместо полуфабрикатов высокой степени готовности, а также отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов.
Санитарно-техническое состояние помещений не соответствует требованиям, дезинфекционный режим не соблюдается. В половине случаев в смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Проверки были проведены после увеличения потребителей на пищевые отравления, уточняет «Национальная служба новостей».