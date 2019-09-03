На Урале уволили директора школы из-за мужа-педофила

Муж педагога осужден за изнасилования, разбои и грабежи Фото: Александр Ширяев, «ВК»

В Екатеринбурге с должности директора художественной школы № 1 по требованию родителей уволена Ольга Сесина. Родители добились увольнения педагога из-за того, что ее муж осужден как насильник-педофил.

В управлении культуры ранее настаивали, что для увольнения женщины нет оснований, что Сесина выиграл конкурс на место по своим профессиональным качествам. Однако после того, как родители учеников пригрозили акцией протеста, глава управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская передумала, и согласилась уволить педагога, сообщает 66.ru.

Ранее «URA.RU» писало, что в ноябре 2017 года в районе Уктуса Станислав Голованов и муж директора школы Александр Ширяев похитили на улице 12-летнюю девочку. Ее привезли на съемную квартиру, где насиловали, а происходящее снимали на видео для порносайта. Потом ребенка засунули в сумку и вывезли за город. К счастью, сумку вовремя обнаружили. Позже следователи установили 90 преступных эпизодов Ширяева и Голованова, которые те совершали с 2010 года. На их счету грабежи, разбои, похищения и изнасилования. Также стало известно, что в годы, когда совершались преступления, Ширяев работал в фонде «Город без наркотиков» у Евгения Ройзмана.

Суд приговорил Александра Ширяева к 18 годам колонии строгого режима, первые пять лет он проведет в тюрьме. Станислава Голованова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, первые шесть лет также проведет в тюрьме.