Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский готов подключиться к переговорам с Теодором Курентзисом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прямой контракт между министерством культуры Пермского края и бывшим худоруком театра оперы и балета Теодором Курентзисом не может быть подписан. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе минкульта. Представители маэстро не смогли подтвердить агентству эту информацию.

«Заключить прямой контракт не представляется возможным с технической и юридической точек зрения — это должен делать Пермский театр оперы балета как учредитель и организатор Дягилевского фестиваля, поэтому директор театра Андрей Борисов ведет переговоры от Пермского края», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства культуры.

В адрес Курентзиса соответствующее письмо направил министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский. «В данном письме министр предлагает присоединиться к процессу переговоров и дать все необходимые гарантии проведения фестиваля», — пояснили в ведомстве.

Пресс-секретарь коллектива MusicAeterna Курентзиса Оксана Гекк данную информацию не подтвердила. Она отказалась говорить о том, направлял ли до этого письмо Курентзис в адрес министерства. По данным интернет-журнала «Звезда», 4 сентября маэстро написал письмо министру культуры, сообщив, что переговоры должны завершиться до 19 сентября, иначе он откажется от участия в организации и проведении фестиваля 2020 года. Отдельно подчеркивается, что Курентзис не поменял своих требований заключить контракт напрямую с министерством культуры.

4 сентября Пермский театр оперы и балета объявил о начале подготовки к Дягилевскому фестивалю без Курентзиса.