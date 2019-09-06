Силовые структуры Челябинска готовят к «каруселям» на выборах

Андрей Барышев просит силовиков пресечь нарушения на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Депутат Госдумы Андрей Барышев направил руководителям силовых структур региона запрос с требованием проверить инцидент с досрочным голосованием на одном из избирательных участков в Челябинске. Как сообщил парламентарий корреспонденту «URA.RU», к нему обратился наблюдатель, которому вместе с членами избиркома с правом совещательного голоса не дали проверить регистрацию пришедшего мужчины, а полицейский запрещал видеосъемку.

«Наблюдатель с избирательного участка прислали жалобу. Я направил депутатский запрос для проверки», — объяснил Барышев. «Невозможность проверить регистрацию избирателя лишает кандидатов и их представителей возможностей эффективного контроля, позволяет организовать „карусели“ и голосование граждан, не прописанных на территории, что запрещено законодательством, предполагает административную и уголовную ответственность», — говорится в запросе.

Среди адресатов указаны начальник ГУ МВД Андрей Сергеев, прокурор Виталий Лопин и руководитель следственного управления СКР Денис Чернятьев. По словам Барышева, готовятся запросы на имя председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой.

В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы губернатора. В Челябинске изберут 170 депутатов райсоветов, каждый из них определит по семь человек, которые сформируют гордуму.