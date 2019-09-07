Первый президент Украины назвал главную ошибку Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко учитывал интересы только одного региона, а не всей страны, что и стало его роковой ошибкой. Таким мнением поделился первый президент страны Леонид Кравчук.
«Петр Порошенко пытался распространить стратегические интересы одного региона на всю страну», — передает слова Кравчука агентство Nation News со ссылкой на телеканал «112 Украина». Экс-глава страны отметил, что главной ошибкой украинских политиков часто становится отсутствие баланса при работе с разными регионами. Кравчук также считает, что властям страны необходимо прислушиваться к гражданам при принятии новых законов.
Ранее Кравчук поделился мнением относительно главных проблем нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. По мнению бывшего руководителя страны, заявления Зеленского и его советников часто противоречат друг другу.