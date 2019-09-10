Самолеты не могут вылететь в Пермь

Из-за тумана задерживаются несколько авиарейсов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Плотный туман внес корректировки в работу пермского аэропорта Большое Савино. Согласно онлайн-расписанию воздушной гавани, задерживаются сразу несколько авиарейсов. Уже несколько часов в Пермь не могут вылететь самолеты из Краснодара, Москвы и Казани.

В пресс-службе Большого Савино корреспонденту «URA.RU» сообщили, что аэропорт готов принять все рейсы, но командиры воздушных судов не рискуют брать на себя ответственность из-за плохих погодных условий. При этом все запланированные на утренние часы авиарейсы выполнены, пояснили в пермском аэропорту.

Проблемы с авиасообщением 10 сентября возникли и в Тюмени. Самолет из Красноярска, летевший в аэропорт Рощино, перед посадкой на протяжении нескольких минут кружил над Тюменью.