Вору в законе Шакро Молодому предсказали «черные времена»

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой), лишившийся статуса главного вора России после того, как был осужден на девять лет колонии, может столкнуться с новыми проблемами. Один из его оппонентов обладает сведениями о причастности Калашова к убийству вора в законе Вадима Иваненко.
Речь идет о Мерабе Сухумском — криминальном авторитете, который в данный момент живет в Турции. Во время недавней встречи Сухумского с вором в законе Олегом Пироговым (Циркач) тот рассказал, что к убийству Иваненко в феврале 2015 года причастен Шакро Молодой, пишет Lenta.ru.
«И если Мераб Сухумский захочет воспользоваться этой информацией, для лидера преступного мира России могут наступить по-настоящему черные времена», — предполагает издание.
Ранее «URA.RU» писало о другой опасности для Шакро Молодого, отбывающего в усть-лабинской ИК-2 наказание за вымогательство. Он рискует окончательно уступить лидерство в преступном мире вору в законе Надиру Салифову (Гули), если Гули объединится с кланом Мераба Джангвеладзе.