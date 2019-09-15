Родные Заворотнюк приехали к ней в больницу

Члены семьи Заворотнюк выглядели обеспокоенной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К актрисе Анастасии Заворотнюк в клинику приехали мать и муж Петр Чернышев, являющийся известным фигуристом. По информации СМИ, у артистки диагностировали самую распространенную опухоль.

«Они [мать и супруг] выглядели очень обеспокоенными», — сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что Заворотнюк находится в реанимации из-за отека мозга. На фоне болезни ее частично парализовало, а врачи ввели ее в медикаментозную кому, уточняют СМИ.

Незадолго до госпитализации Заворотнюк собиралась рассказать о своем недуге в эфире федеральных телеканалов. Продюсер Андрей Разин, друживший с артисткой, заявил, что ее состояние могло ухудшиться из-за процедуры омоложения стволовыми клетками. Кроме того, СМИ выяснили подробности болезни актрисы. По последней информации, врачи прекратили активно лечить Заворотнюк.