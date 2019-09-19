Половина российских школ неправильно кормит детей

Исследователи отмечают, что еды школьникам дают меньше, чем положено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Питание в российских школах не соответствует нормативам в каждом втором случае. Об этом в своем исследовании сообщили эксперты Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, которые изучили 500 учебных заведений на предмет качества питания.

«Масса выхода четверти блюд из меню была меньше установленной нормы на 12,5—24%. В основном это относилось к белковым продуктам. Объем напитков оказался ниже нормы на 10%», — цитируют «Известия» авторов исследования.

Помимо этого, исследователи нашли нарушения в балансе питательных веществ и условиях приготовления пищи. Как отмечают эксперты издания, в школьном рационе питания преобладают жирные и углеводные продукты и не хватает клетчатки, что в будущем может привести к развитию у детей ожирения, диабета и различных сердечно-сосудистых патологий.

Авторы исследования отмечают, что нарушения касаются больше половины проверенных учебных организаций. При этом еда для школьников-льготников практически нигде не отличалась от питания детей, за которых платят родители.