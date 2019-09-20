СМИ: американский бомбардировщик отрабатывал авиудар по Калининградской области

Американские военные знают, как взломать российскую систему ПВО в случае атаки на Калининградскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бомбардировщик ВВС США В-52 имитировал атаку крылатыми ракетами по территории Калининградской области. Кроме того, американские военачальники подготовили план по взлому систем ПВО в регионе.

«Стратегический бомбардировщик вылетел с авиабазы Барксдейл 14 марта 2019 года в 01:30, пролетел над Канадой и осуществил имитацию нанесения удара крылатыми ракетами по территории Российской Федерации, — сообщает американское аналитическое издание National Interest со ссылкой на независимого аналитика Стефана Уоткинса. По словам эксперта, самолет развернулся лишь в 60 милях от воздушного пространства РФ, после чего сел на базе ВВС Великобритании.

The National Interest отмечает, что в Калининградской области размещена мощная система ПВО, однако командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригян заявляет, что у США есть план, как ее взломать. «Это была бы многоэлементная, точно рассчитанная по времени операция с использованием эффективных средств, которые мы бы задействовали для того, чтобы гарантировать себе доступ в этот район», — рассказал генерал журналистам. Военачальник уточнил, что войска США готовы привести план в действие, если будет нужно.

Ранее Харригян рассказал, что у Пентагона есть план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде в случае «российской агрессии» в Европе. Командующий раскрыл детали этой операции.