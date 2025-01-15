Лихачев: Вьетнам и Россия вновь сотрудничают в атомной сфере спустя 10 лет

Своим приездом во Вьетнам председатель правительства РФ Михаил Мишустин поспособствовал новому этапу сотрудничества республики и России, в частности, в области атомной энергетики. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, подчеркнув, что уже идут переговоры о постройке новой российской атомной электростанции (АЭС) во Вьетнаме.
«Визит Михаила Владимировича [Мишустина] во Вьетнам и его встреча с руководством страны открывают новую страницу в истории нашего сотрудничества. И можно говорить о действительно прорывном решении наших вьетнамских партнеров, официально объявленном, о возврате к проекту Ниньтхуан-1», — сообщил Алексей Лихачев во время пресс-подходе в Ханое. Он пояснил, что Ниньтхуан-1 — это российско-вьетнамский проект, оформленный юридически и организационно около 10 лет назад. Согласно ему, Россия должна была построить АЭС Ниньтхуан-1 в республике, но проект был свернут из-за того, что Вьетнам отказался от развития атомной сферы.
В настоящее же время обе страны решили вернуться к данному проекту, пересмотрев некоторые его пункты. Один из них, однако, остается неизменным: РФ предлагает построить во Вьетнаме АЭС с двумя водо-водяными энергетическими ядерными реакторами — ВВЭР-1200, которые являются самыми передовыми и современными на данный момент. Всего их в мире шесть, четыре из них — в России.
Мощность реактора российского дизайна составит 15 мегаватт, это крайне мощный исследовательский реактор, подчеркнул Лихачев. По его словам, уже начата работа, она идет в соответствии с графиком: в 2026 году планируется выйти на контрактацию (заключение договоров на поставку оборудования, материалов, работ и услуг для реализации проектов, — прим. URA.RU), в 2027 году — приступить к сооружению реакторов. Также, помимо всего вышеуказанного, РФ участвует в подготовке вьетнамских кадров по атомной специальности, а Вьетнам, в свою очередь, участвует в проекте многоцелевого быстрого исследовательского реактора в Димитровграде.
Мишустин посетил Ханой (Вьетнам) 14 января 2025 года. Во время встречи с властями республики, председатель правительства РФ отметил, что Вьетнам — важный партнер России в Юго-Восточной Азии по торговле и энергетике. Мишустин подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении взаимодействия в транспортно-логистической сфере и предлагает реализовать совместные проекты в области цифровых технологий. Помимо того, Россия поддерживает сотрудничество в области атомной энергетики, в частности, в сооружении Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.
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