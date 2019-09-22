Уральские олигархи подарили квартиры экипажу, спасшему самолет от катастрофы в Подмосковье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 22 сентября, воскресенье. И вот главные новости за выходные:

Минздрав РФ предлагает бесплатно выдавать россиянам лекарства, назначенные врачами. В ведомстве считают, что нововведение снизит нагрузку на бригады скорой помощи, а заодно и сократит их финансирование.

Жителям 13 регионов России хотят поднять пенсию. Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил необходимость увеличения выплат тем, что в этих регионах «дороже жизнь». А вот экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев считает, что власти таким образом просто решили сэкономить.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России могут отказаться от призыва в армию. Однако он сомневается в эффективности инициативы. Тем не менее военные эксперты уверены, что в будущем в армии будут одни контрактники.

Экономическое благополучие в России предложили измерять «индексом самогона». Частая покупка жителями страны самодельного алкоголя будет означать снижение их доходов, считают социологи.

Экипажу «Уральских авиалиний», экстренно посадившему самолет в кукурузном поле, подарили квартиры. Ключи от нового жилья героям страны торжественно вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. А сегодня капитан самолета Дамир Юсупов впервые совершил полет после жесткой посадки в Подмосковье.

Священник Димитрий Смирнов, назвавший русских мужчин «национальной трагедией», призвал бить матершинников «по морде». Духовник рассказал, что и сам однажды пользовался этим «эффективным» способом. С ним не согласился диакон Андрей Кураев — он назвал Смирнова «альфа-самцом».