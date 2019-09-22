Эксперт объяснил, почему военный призыв отменят не скоро

Сегодня в полках из трех батальонов только один — срочники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Все идет к тому, что в армии будут одни контрактники, однако это случится не скоро. Об этом в беседе с «URA.RU» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

«Потихоньку все идет к тому, что в армии будут одни контрактники. Но, думаю, это случится не при жизни нынешнего поколения. Призыв — это не только пополнение вооруженных сил, это еще и создание резерва на случай масштабной войны, социализация молодых людей, привитие первичных навыков защиты», — объяснил он.

Литовкин отметил, что уже сегодня больше половины личного состава в вооруженных силах проходят службу на контрактной основе. По словам эксперта, сейчас срочников в российской армии насчитывается около 260 тысяч в год, в то время как контрактников около 395 тысяч. «Все самые сложные специальности занимают контрактники. Экипажи атомных, дизельных подводных лодок, надводных кораблей — полностью контрактники. Сегодня в полках из трех батальонов только один — срочники», — рассказал полковник в отставке.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец» допустил отмену обязательного призыва в армию, передает «Ридус». Однако он добавил, что считает такое решение неправильным.