Диакон Кураев назвал «альфа-самцом» священника, призвавшего «бить по морде» за мат

Российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев сравнил протоиерея Дмитрия Смирнова, который отучал ребенка сквернословить путем насилия, с «альфа-самцом». Об этом он заявил в разговоре с журналистами.
«К сожалению, отец Дмитрий десятилетиями строит из себя альфа-самца, который вполне может позволить себе жить по домострою. И насилие признает как метод решения проблем», — сказал Кураев изданию «Политика сегодня». Также он отметил, что, если бы священник ранее активно высказывал свою позицию против любого насилия, его еще можно было бы понять.
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов, общаясь с воспитанниками детского дома «Павлин», рассказал, что однажды «дал по морде» своему подопечному, чем отучил его не использовать нецензурную лексику. Позже, правда, священник попытался оправдаться, назвав все это «обычной шуткой».