Свердловские олигархи решили проблему экипажа «Уральских авиалиний», посадившего самолет в поле. ФОТО, ВИДЕО

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Пресс-конференция с командиром воздушного судна
Дамир Юсупов (слева) пояснил, что он и его коллеги испытывают проблемы с жилплощадьюФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Экипажу «Уральских авиалиний», спасшему самолет от катастрофы в Подмосковье, подарили новые квартиры в ЖК «Балтийский». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от жилья в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО» после финалов Чемпионата мира по боксу.

«Конечно, мы вас всех благодарим, всегда будем помнить, уважать и ценить. То событие для всех нас гордость. Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными», — сказал Евгений Куйвашев.

Члены экипажа остались довольны подарком. Капитан Дамир Юсупов сказал журналистам, что он и его коллеги испытывают проблемы с жилплощадью.

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа совершил жесткую посадку возле аэропорта Жуковский. В двигатели лайнера попали птицы, но благодаря профессионализму пилотов авиакатастрофы удалось избежать. Летчик Дамир Юсупов, позже удостоенный звания героя России, спас жизни 233 человек.

Встреча экипажа УА с губернатором СО. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Встреча экипажа УА с губернатором СО. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Встреча экипажа УА с губернатором СО. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Встреча экипажа УА с губернатором СО. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
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