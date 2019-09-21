Экипажу «Уральских авиалиний», спасшему самолет от катастрофы в Подмосковье, подарили новые квартиры в ЖК «Балтийский». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от жилья в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО» после финалов Чемпионата мира по боксу.
«Конечно, мы вас всех благодарим, всегда будем помнить, уважать и ценить. То событие для всех нас гордость. Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными», — сказал Евгений Куйвашев.
Члены экипажа остались довольны подарком. Капитан Дамир Юсупов сказал журналистам, что он и его коллеги испытывают проблемы с жилплощадью.
Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа совершил жесткую посадку возле аэропорта Жуковский. В двигатели лайнера попали птицы, но благодаря профессионализму пилотов авиакатастрофы удалось избежать. Летчик Дамир Юсупов, позже удостоенный звания героя России, спас жизни 233 человек.