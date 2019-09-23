Жителям Екатеринбурга объяснили, должны ли они платить за новую услугу в квитанциях ЖКХ

Новая строка в квитанциях удивила екатеринбуржцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Так называемый «добровольный взнос за страхование жилого помещения», который жители Екатеринбурга заметили в платежках за ЖКХ, не является обязательным к уплате. Об этом «URA.RU» рассказала первый замруководителя департамента государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области Лилия Карпухина.

«Этот платеж ни в коем случае не является обязательным. В данном случае, видимо, управляющая компания вместе с „Росгосстрахом“ решила пилотно организовать внесение новой строки в платежный документ. Никаких нормативных актов, которые бы определяли включение новой строки в квитанцию, нет», — пояснила Карпухина.

Она напомнила, что в начале августа вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Систему страхования жилья от бедствий начали тестировать в 14 регионах — в их числе Свердловская область. По словам Карпухиной, в свердловском правительстве реализацию нового закона на практике обсуждают на уровне рабочих групп. «Нужно еще внести изменения в ряд нормативно-правовых актов», — отметила Карпухина.

Ранее некоторые жители Екатеринбурга возмутились, что в их платежках за услуги ЖКХ появилась новая строка. Им предложили добровольное страхование жилья за дополнительные 230 рублей в месяц.