Красноярские школьники вставили фото своей 64-летней учительницы в порноролик

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На видео фигурирует другой человек, отдаленно похожий на педагогаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Ученики одной из школ Красноярска решили пошутить над своей 64-летней учительницей и проиллюстрировали порноролик ее фотографией. При этом на видео фигурирует другой человек, отдаленно похожий на педагога. Оскорбленная учительница обратилась в полицию. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД сообщили РИА «Новости».

«Женщина обратилась с заявлением», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу. Там уточнили, что началась проверка по факту распространения порочащих учительницу сведений в соцсетях.

О поступке учеников высказалась и официальный представитель управления образования города Евгения Тимашева. Чиновница считает, что подобный аморальный поступок ни коем образом не красит детей. «Кажется, ученики достигли дна и ещё умудрились снизу постучать», — написала Тимашева, уточнив, что единственное сходство героини ролика и педагога с 40-летним стажем в образовании — это прическа.

Сама учительница в шоке от произошедшего и не понимает, как можно остановить травлю. «Учитель что, получается, у нас совсем беззащитен, любой может поиздеваться?» — приводит слова педагога Life.

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