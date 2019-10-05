Автоэксперт поддержал идею ужесточить наказания для любителей роликов и самокатов

Виновниками аварий с самокатами часто становятся несовершеннолетние Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владельцев самокатов, моноколес, скейтбордов, роликов и других подобных транспортных средств нужно наказывать за нарушение Правил дорожного движения. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

«Без жесточайшего контроля и колоссальных штрафов это все обернется простым популизмом. Нужно обязательно вводить в школах специальные уроки, которые будут учить детей ответственному передвижению на таких транспортных средствах», — пояснил автоэксперт. По его словам, чаще всего виновниками аварий становятся несовершеннолетние, у которых еще нет водительского удостоверения, и они не знают Правил дорожного движения.

Вводить дополнительные правила не стоит, считает эксперт. «Обязательно нужно повышать уровень ответственности, вводить штрафы, я бы даже ввел конфискацию транспортного средства до выяснения обстоятельств», — добавил Крохмаль. Урегулировать ситуацию нужно до следующего летнего сезона, поскольку популярность электросамокатов, велосипедов и так далее будет только расти. В этом году было зафиксировано много ДТП с участием таких транспортных средств, добавляет эксперт.

Ранее «URA.RU» сообщало, что власти хотят разработать Правила дорожного движения для владельцев электросамокатов, моноколес, гироскутеров, роликовых коньков и других подобных транспортных средств, которые хотят объединить в группу «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).