Капитан «Уездного города» рассказал, когда в КВН берут деньги с участников

Участникам «Клуба веселых и находчивых» приходится платить за участие только в региональных лигах, а на высшем уровне команды выступают без взносов. Так в разговоре с «URA.RU» капитан команды «Уездный город», уроженец Магнитогорска Сергей Писаренко ответил на слова комика Нурлана Сабурова о поборах в КВН.
«В региональных лигах — до первой — действительно есть взносы. Такие лиги живут на то, что сами заработали. В высшей лиге такого нет. Там, где у лиги есть возможность существовать без взносов, она существует без взносов», — пояснил Писаренко.
Ранее в интервью блогеру Юрию Дудю стендап-комик Нурлан Сабуров, некогда выступавший в КВН за команду Уральского федерального университета (УрФУ), заявил, что с команд берут деньги за участие. По словам юмориста, чем выше лига, тем больше приходится платить.
Комментируя заявление Сабурова, президент «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков сказал, что ничего не знает о взносах. Такую же позицию выразил постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в беседе с телеканалом 360.