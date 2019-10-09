Масляков отреагировал на обвинения в поборах с участников КВН

Президент «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков заявил, что не знает о взносах, которые делают участники КВН.
«Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — заверил Масляков в разговоре с изданием «Говорит Москва».
Ранее в интервью Юрию Дудю стендап-комик Нурлан Сабуров, когда-то выступавший в КВН за Уральский федеральный университет (УрФУ), утверждал, что с команд берут деньги за участие. И чем выше лига, тем больше приходится платить. Однако в беседе с изданием Масляков удивился, когда услышал имя комика. По его словам, он не знает ни Сабурова, ни команду УрФУ.
Во время учебы в Екатеринбурге юморист выступал в составе университетской команды КВН «Имени первого». Сейчас Сабуров является резидентом Stand Up на ТНТ, а также участвует в YouTube-шоу «Что было дальше?».