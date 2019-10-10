Тюменский бизнесмен заявил, что потерял дом из-за долгов экс-владельца отеля «Ремезов»

Предприниматель Александр Коновалов утверждает, что его дом отдали за чужой долг в 10 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский предприниматель Александр Коновалов пытается доказать, что у него обманом отобрали дом за долги экс-владельца известного отеля «Ремезов» Владимира Никитина. Он два года отстаивал свои права в суде, теперь обратился в полицию, рассказал «URA.RU» бизнесмен.

Сын Коновалова Денис познакомил двух предпринимателей — Сергея Кормина и владельца известной строительной компании «Столицстрой» Никитина. По его словам, первый одолжил второму под проценты 10 млн рублей на развитие бизнеса, в частности, отеля «Ремезов».

«Сначала Никитин долг выплачивал, а потом перестал. На моего сына начали давить — именно он познакомил предпринимателей», — отметил Коновалов. По его словам, в 2017 году Кормин попросил Дениса передать доверенность на землю с коттеджем, принадлежащим его отцу. Якобы продавать он его не будет, а просто «припугнут» должника. «Переживая за сына, я сделал доверенность», — отмечает Коновалов. О том, что дом продан, он узнал только спустя год. Коновалов обратился в Ленинский суд Тюмени, который не признал сделку недействительной, а теперь написал заявление в полицию.

Сам Никитин продал долю в отеле «Ремезов», развелся и скрывается от кредиторов. Об этом «URA.RU» рассказала супруга предпринимателя. «К нам постоянно приходят те, кому он должен денег. Он обманул и свою семью — на нас теперь его многомиллионные долги», — рассказала Татьяна Никитина. Личные телефоны Никитина, Кормина, как и номера их компаний, не отвечают. В МВД подтвердили поступление заявления от Коновалова.