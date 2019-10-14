13 октября 2019

Закон об экстремизме хотят пересмотреть. Все из-за «пакета Яровой»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, яровая ирина, портрет
СПЧ предлагает уточнить понятие экстремизма из-за «пакета Ирины Яровой»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предлагают изменить нормы об экстремизме. Правозащитники представят поправки 16 октября на совместном заседании комиссий СПЧ и Совета при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями.

Представители СПЧ предлагают уточнить понятие «экстремистская деятельность» и конкретизировать трактовку нормы о миссионерстве. Изменения, предлагаемые правозащитниками, связаны с «пакетом Яровой», который ужесточил наказание за терроризм и экстремизм, а также коснулся норм, регулирующих религиозную деятельность.

«Эти нормы [из „закона Яровой“] открывают значительный простор для чрезмерных, необоснованных и зачастую прямо антиконституционных ограничений прав и свобод граждан, в том числе — ограничений свободы совести», — передают «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный СПЧ. Правозащитники уточняют, что изменения, вошедшие в «пакет Яровой», регулярно угрожают фундаментальным правам человека, в том числе на недискриминационное отношение к религии.

Так называемый «пакет Яровой» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. Закон изменил регулирование религиозно-миссионерской деятельности, ужесточил наказание за терроризм и экстремизм, а также ввел новые требования к операторам связи и интернет-проектам

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...