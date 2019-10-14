СПЧ предлагает уточнить понятие экстремизма из-за «пакета Ирины Яровой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предлагают изменить нормы об экстремизме. Правозащитники представят поправки 16 октября на совместном заседании комиссий СПЧ и Совета при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями.

Представители СПЧ предлагают уточнить понятие «экстремистская деятельность» и конкретизировать трактовку нормы о миссионерстве. Изменения, предлагаемые правозащитниками, связаны с «пакетом Яровой», который ужесточил наказание за терроризм и экстремизм, а также коснулся норм, регулирующих религиозную деятельность.

«Эти нормы [из „закона Яровой“] открывают значительный простор для чрезмерных, необоснованных и зачастую прямо антиконституционных ограничений прав и свобод граждан, в том числе — ограничений свободы совести», — передают «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный СПЧ. Правозащитники уточняют, что изменения, вошедшие в «пакет Яровой», регулярно угрожают фундаментальным правам человека, в том числе на недискриминационное отношение к религии.

Так называемый «пакет Яровой» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. Закон изменил регулирование религиозно-миссионерской деятельности, ужесточил наказание за терроризм и экстремизм, а также ввел новые требования к операторам связи и интернет-проектам