Тюменский педагог пожаловалась губернатору на зарплату в 16 тысяч рублей

По словам учителя музыки, она получает меньше младшего воспитателя Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Тюменский учитель музыки пожаловалась губернатору Александру Моору на то, что получает зарплату 16 тысяч рублей в месяц. Об этом пользователь Instagram с ником oksan_a88 написала в комментариях к одному из сообщений главы региона в его официальном блоге. Тюменка сообщила, что работает педагогом в детском саду одного из райцентров области.

«Моя заработная плата составляет 16 тысяч рублей в месяц (это вместе со всеми стимулирующими выплатами и премиями и с учетом вычета налога). Повышения заработной платы по майским указами президента мне не было. В департаменте объяснили это тем, что повышение полагается только воспитателям (их зарплата сейчас 35-40 тысяч)», — пожаловалась учитель.

По ее словам, в ноябре в детсаду повысили зарплату младшим воспитателям, теперь они получают 25 тысяч в месяц. «Получается, что педагог получает меньше, чем учебно-вспомогательный персонал. Знаю, что в городах такой проблемы нет, все педагоги получают примерно одинаковую заработную плату, но в сельской местности существует такая несправедливость», — написала тюменка и попросила губернатора вмешаться.

Оперативно связаться с заявительницей не удалось. «URA.RU» направило запросы в пресс-службу губернатора и департамент образования и науки Тюменской области.