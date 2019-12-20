19 декабря 2019

Часть россиян предложили освободить от уплаты НДФЛ

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Визит врио губернатора Вадима Шумкова в Петуховский район. Курган, физиотерапия, кабинет врача, врач, физкабинет, медик
Врачей предложили освободить от подоходного налогаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить врачей, работающих в сельской местности, от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил вице-премьеру и министру финансов РФ Антону Силуанову.

«Считаю необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдалённых районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей», — передает слова Власова RT.

В своем обращении депутат напомнил о недавнем отчете Минздрава, согласно которому в 55 субъектах РФ сократилось количество медработников. По его мнению, увольнения врачей связаны с тем, что они не ощущают поддержки государства, а получение ими льгот возможно только после прохождения множества бюрократических процедур.

На данный момент подоходный налог в России составляет 13%. Налог не взимается только с государственных пенсий, выплат донорам крови и алиментов. А с 1 января 2020 года НДФЛ не будут облагаться и компенсации по программе «Земский доктор», согласно которой во время переезда на работу в село или небольшой город медицинские сотрудники смогут получить единовременную выплату. Врачи — миллион рублей, а фельдшеры — 500 тысяч рублей, сообщает агентство Nation News.

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