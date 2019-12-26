Клиенты подали в европейский суд на банк, деньги которого достались «дочке» на Урале

С уральского банка, как и с офисов в других городах, требуют вернуть деньги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Около 200 кредиторов Пробизнесбанка (лишен лицензии ЦБ в 2015 году) подажи жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия руководства банка, который перед банкротством разместил свои активы в дочерних кредитных организациях, в том числе и на Урале.

Жалобщики хотят выиграть у Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 2,1 млрд рублей, которые банк перед банкротством перевел на счета «дочек». Одним из ответчиков по иску можут стать ВУЗ-банк, пишут газета «Ведомости». Кроме уральского банка могут привлечь саратовский «Экспресс-Волга», калужский «Газэнергобанк». новосибирский «Пойдём!» и самарский «Солидарность». Заявители указываютна то, что за день до отзыва лицензии АСВ передала этим банкам 1,375 млрд рублей, что, по их мнению, является незаконным. При этом АСВ не передала независимым кредиторам доступ к документам, в том числе о сделках агентства с активами Пробизнесбанка и банка — с его «дочками».

ЕСПЧ может рассмотреть дело за несколько месяцев, а может растянуть его на 0 лет, считает руководитель Международной «Агоры» Кирилл Коротеев. Между тем в РФ уже рассматривается 11 дел по банкротству Пробизнесбанка.