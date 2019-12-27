Проба крови Васильева-младшего была уничтожена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В Ленинском суде Екатеринбурга было озвучено, что у 23-летнего Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП, все же взяли один настоящий анализ. Но впоследствии он был уничтожен.

Судья Максим Антропов озвучил материалы освидетельствования Васильева, когда его привезли в ГКБ № 24 после ДТП. В заключении, подписанном врачом Дмитрием Челноковым, сказано, что он находился в возбужденном неадекватном состоянии. При этом запаха алкоголя от него не было. При этом он лежал на каталке. Медсестра Светлана Османова взяла у Васильева кровь из вены. Анализ показал отсутствие в крови этилового спирта. После этого кровь был уничтожена, и другой анализ было сделать невозможно.

Следтсвие подозревает, что в момент ДТП Владимир Васильев был под воздействием наркотиков Фото: Сергей Иванов © URA.RU

Следователь по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области Каролина Гараева отметила, что именно по этой причине в деле Васильева фигурирует его опьянение — без уточнения, алкогольное оно или наркотическое.

Ранее «URA.RU» писало, что 4 августа Васильев, угнав машину KIA Rio, на скорости свыше 100 км в час врезался в стоявшее на светофоре такси. В автомобиле погибли водитель Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров. Анализ мочи показал, что Васильев был трезв. Однако позже стало известно, что пробу вместо гонщика сдал его отец полковник Росгвардии Владимир Васильев.

Позже Васильев-старшим был признан виновным, однако военные следователи не стали возбуждать против него дело, так как по статье 316 УК близкие родственники, подменившие улики, не несут уголовной ответственности. СК возбуждал дело по статье «халатность» в отношении врача Дмитрия Челнокова, но судья потребовал прекратить дело.