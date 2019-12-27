Следователи хотели, чтобы хирург «ответил за всех» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В Ленинском суде Екатеринбурга принято решение по делу врача ГКБ №24 Дмитрия Челнокова. Он больше не является фигурантом дела — такое решение принял судья Максим Антропов. «Решение о возбуждении уголовного дела признано незаконным, — передает из зала суда корреспондент „URA.RU“. — Следственному комитету поручено прекратить дело».

Следователи СК, напомним, обвиняли врача в халатности: по их мнению, из-за попустительства медика полковник Росгвардии Андрей Васильев смог сдать анализы вместо своего сына Владимира — виновника смертельного ДТП в Екатеринбурге. Врач с этим был не согласен и требовал через суд отменить возбуждение дела против него.

Дмитрий Челноков, работающий хирургом в отделении травматологии ГКБ №24, рассказал в суде, что в день трагической аварии он был дежурным по отделению и до Васильева успел осмотреть четверых травмированных. Когда привезли Васильева, он осмотрел также и его и поручил медсестре взять анализы — мочу и кровь из вены (кровь потом была уничтожена).

«По инструкции минздрава, врач не должен брать анализы у пациента — это должна делать медсестра», — настаивал в суде Челноков. Его позицию поддержала и адвокат Горбунова.

Суд внял их доводам — теперь следственному комитету надо закрывать возбужденное против врача уголовное дело и искать нового виновника. Ранее «URA.RU» сообщало, что сам полковник Росгвардии Андрей Васильев, который подменил мочу сына, избежал уголовного преследования.

Врач Дмитрий Челноков и его адвокат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для Челнокова это важнейший в жизни момент: решается, будет ли он фигурантом уголовного дела Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура поддерживает обвинение, выдвинутое следователями СК Фото: Анна Майорова © URA.RU