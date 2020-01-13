Победители первенства УрФО будут выступать на федеральном уровне Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нижнем Тагиле стартовали масштабные соревнования по боксу. С 13 по 18 января промышленный город принимает первенство УрФО среди юниоров 17-18 лет, в котором за победу поборются более 160 спортсменов. Чемпионы попадут в сборную округа и будут выступать на федеральном уровне, рассказали «URA.RU» в Свердловской областной федерации бокса.

Свои команды на турнир отправили все шесть регионов УрФО: Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская области, а также ЯНАО и ХМАО. Средний Урал представляют наиболее опытные первый и второй состав сборной области. Поэтому поединки обещают быть очень зрелищными, заметили в областной федерации бокса.

Сергей Евланов стал главой областной федерации бокса 17 декабря Фото: архив Сергея Евланова

«Ключевое в этих соревнованиях то, что на них проходит отбор спортсменов на финал первенства России. Они будут представлять команду УрФО. В случае победы на федеральном уровне боксера начинают рассматривать для выступлений за сборную страны, — сказал „URA.RU“ глава Свердловской областной федерации бокса Сергей Евланов. — Мы как областная федерация, в свою очередь, еще и доводим до наших спортсменов, что выступления за Россию — это настоящая гордость, проводим серьезную работу в области патриотического воспитания».

Первенство УрФО будет проходить на площадке школы олимпийского резерва «Спутник». Ее директор Елена Захарова сказала «URA.RU», что Нижний Тагил еще не принимал такие крупные соревнования среди юношей 17-18 лет. «Мы выдвинули свою кандидатуру, и Федерация бокса России ее одобрила. Организация первенства началась еще до Нового года, — сказала Захарова. — Ранее подобные соревнования в Тагиле проходили только среди девушек».

Сергей Евланов стал главой областной федерации бокса 17 декабря. Он рассказывал «URA.RU», что своей первой задачей видит воспитание патриотически настроенных боксеров.