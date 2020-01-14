За год число безработных в Прикамье выросло более чем на четверть

Десятки тысяч пермяков стали безработными
В Пермском крае число безработных выросло на 29%. Такие данные приводятся на сайте управления в сфере занятости минсоцразвития Прикамья. Согласно отчету ведомства, по состоянию на конец 2019 года безработными признано 47,2 тысячи жителей региона. Это на 10,8 тысячи больше, чем годом ранее.
При этом уровень безработицы к среднегодовой численности рабочей силы составляет 1,26%. По информации управления в сфере занятости, общее количество вакансий на декабрь 2019 года превысило 19 тысяч.
Ранее ведомство сообщало, что наиболее востребованными профессиями на рынке труда стали механик (ремонтник) сельхозоборудования, водитель и строитель зданий.