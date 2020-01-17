СМИ: банки ужесточат требования по выдаче кредитов россиянам

Банки ужесточат требования для клиентов, пытающихся взять кредит наличными Фото: depositphotos.com

Банки начнут отказывать клиентам с низким кредитным рейтингом и ужесточат требования к людям, желающим получить заем наличными. Такое мнение высказали аналитики и представители бюро кредитных историй (БКИ).

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин отмечает, что уже три года «качество входящего потока клиентов» падает быстрее качества выдаваемых кредитов. В 2020 году ситуация не изменится, из-за чего банки станут строже относиться к заемщикам. «Кредиторы будут вынуждены удерживать риск на текущем уровне и для этого отказывать клиентам с низким кредитным рейтингом», — считает эксперт.