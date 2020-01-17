16 января 2020

СМИ: банки ужесточат требования по выдаче кредитов россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки ужесточат требования для клиентов, пытающихся взять кредит наличнымиФото: depositphotos.com

Банки начнут отказывать клиентам с низким кредитным рейтингом и ужесточат требования к людям, желающим получить заем наличными. Такое мнение высказали аналитики и представители бюро кредитных историй (БКИ).

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин отмечает, что уже три года «качество входящего потока клиентов» падает быстрее качества выдаваемых кредитов. В 2020 году ситуация не изменится, из-за чего банки станут строже относиться к заемщикам. «Кредиторы будут вынуждены удерживать риск на текущем уровне и для этого отказывать клиентам с низким кредитным рейтингом», — считает эксперт.

По мнению аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, ситуация, в первую очередь, повлияет на сегмент кредитов наличными, где наиболее сильно снизился скоринговый балл, показывающий ухудшение качества клиентов. При этом специалист отмечает, что банки продолжат активно привлекать ипотечных заемщиков. «Ипотечные клиенты остаются для банков наиболее стабильными с точки зрения качества», — цитирует аналитика газета «Коммерсант».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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