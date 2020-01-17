Бывшие члены правительства РФ не получат денежных компенсаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня пятница, 17 января. И вот главные события дня:

Стало известно, что ушедшие в отставку 15 января чиновники Правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым не получат денежных компенсаций. Исключением могут стать вице-премьеры и министры, в контракте которых были прописаны какие-либо вознаграждения. Это предусмотрено законодательством.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассмеялся в ответ на вопрос австрийской журналистки о желании остаться на своем посту. «Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю», — ответил политик.

В Минздраве пообещали ввести новую систему медосмотра водителей, которая вызвала бурное негодование среди россиян осенью 2019 года. Решение будет принято в феврале, сообщил главный внештатный нарколог ведомства Евгений Брюн. Реализация приказа перенесена на июль 2020 года.

Аналитики выяснили главные проблемы, тревожащие россиян в сфере ЖКХ. Состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний стали волновать россиян больше, чем стоимость коммунальных услуг и ошибки в квитанциях. По итогам 2019 года доля таких жалоб составила порядка 19%.

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире канала «Россия 1». Возмущение журналиста вызвало несогласие гостя с тем, что Польша должна извиниться за издевательства над пленными красноармейцами в годы войны с СССР.

Тем временем в Перми школьников учили разгонять протесты с помощью дубинок и щитов. Местный житель записал происходящее на заднем дворе школы №105 на видео.