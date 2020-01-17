16 января 2020

Ушедшие в отставку чиновники правительства не получат денежных компенсаций

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Члены правительства получат компенсацию, только если это индивидуально прописано в их контрактеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьеры и министры, отправленные в отставку 15 января, не получат никаких денежных компенсаций. Исключением могут стать чиновники, в контракте которых были прописаны какие-либо вознаграждения, считают эксперты.

«Закон не предусматривает каких-либо выплат для заместителей председателя правительства и федеральных министров в случае их ухода в отставку», — передают «Известия» слова председателя профсоюза работников госучреждений Николая Водянова. Аналогичного мнения придерживается и член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго, который объяснил, что чиновникам «ничего не положено».

Об отсутствии выплат говорит и бывший министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, который ушел с поста в 2018 году. «У меня ничего не было, никаких компенсаций нет», — сказал политик.

При этом Водянов подчеркнул, что у всех чиновников подписаны с правительством индивидуальные контракты, в некоторых из которых могут быть прописаны компенсации. «По закону такое возможно, запрета нет», — объяснил глава профсоюза.

В свою очередь, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов предполагает, что вероятность наличия в договорах министров особых условий о компенсациях мала. «Это не те должности, на которые людей уговаривают поступить при помощи бонусов», — заявил эксперт.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с правительством ушел в отставку. Путин назначил бывшего премьера на пост зампредседателя Совета Безопасности. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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