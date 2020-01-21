Пермячка требует миллион рублей из-за смерти мужа в больнице

Жительница Добрянки (Пермский край) судится с местной городской больницей, требуя возмещения морального вреда за смерть мужа в медучреждении. Мужчина попал в больницу в феврале прошлого года с переломами двух ребер, жалобами на слабость и боли в груди, информирует суд города Добрянки. Через 15 дней мужчина скончался.
«В течение 15 дней нахождения в круглосуточном стационаре, состояние больного ухудшилось настолько, что лечение завершилось летальным исходом. Заявительница считает, что смерть ее супруга наступила вследствие несвоевременно и некачественно оказанной медпомощи врачами Добрянской ЦРБ. Просит суд взыскать с в ее пользу компенсацию морального вреда в размере один миллион рублей», — говорится в сообщении суда. Предварительное судебное заседание по данному делу состоится в среду, 22 января.
В Добрянской больнице «URA.RU» отказались комментировать информацию, сославшись на неразглашение врачебной тайны. В министерстве здравоохранения Пермского края агентству обещали прокомментировать сообщение о смерти пермяка в больнице позже, указав, что «данная информация сейчас уточняется».