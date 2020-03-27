Экономисты считают, что из-за кризиса не стоит отказываться от банковских вкладов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть марки Brent по итогам торгов 24 марта упали ниже 25 долларов за баррель — последний раз подобное наблюдалось в 1999 году. Стоимость нефти снизилась сразу на 8,59% и закрепилась на отметке в 24,8 доллара. Из-за этого российская валюта продолжила падение — на московской бирже доллар можно купить за 78,82 рубля (курс вырос на 1 рубль 35 копеек), евро стоит 86,42 рубля (на 1,01 рубля больше).

Что происходит в России?

Во время нерабочей недели россиян не смогут заставить работать из офиса под предлогом сохранить их зарплату в полном объеме, заверил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Однако, по его словам, изменений в заработке стоит ждать тем, кто работал сдельно. В таком случае работодатель и профсоюзная организация должны оговорить сохранение зарплаты в дополнение к коллективному договору. В Роструде подтвердили, что нерабочие дни не равны праздникам и выходным, поэтому работодатель не может сокращать зарплату.

При этом часть экономистов считают объявление недели с 28 марта по 5 апреля является недостаточной мерой против коронавируса. Вместо этого профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин предложил ввести жесткий карантин, чтобы сдержать распространение инфекции. На время долгого карантина экономист призвал государство поддержать экономику и граждан на общую сумму в 5-10 триллионов рублей. Предложение Сонина уже подержали ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, профессор парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев и другие экономисты.

Россияне уже давно начали готовиться к возможной самоизоляции. Так, в марте спрос на туалетную бумагу в стране вырос на 47%. Вместе с ней люди активно скупают влажные салфетки, шампуни, бальзамы для волос, зубные пасты и бритвы. На заготовку пищевых запасов россияне могли потратить больше денег, чем нужно — ФАС обнаружила картельный сговор среди производителей гречки. Ранее сообщалось, что гречневая крупа в России в марте подорожала на 3,7%.

Вместе с тем в ближайшее время в стране могут ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса. Такое предложение выдвинул член Общественной палаты Султан Хамзаев. Он предлагает продавать на одного человека не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов. Ограничение, по его словам, должно действовать до 1 мая.

Как развивается ситуация в мире?

Шенгенская зона из 26 европейских государств, между которыми нет пограничного контроля, может «развалиться», если страны Евросоюза не смогут объединиться в борьбе против коронавируса. Об этом предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, инфекция поставила на карту выживание всего европейского проекта. Самый главный риск в этой ситуации — это «конец Шенгенской зоны».

Между тем Идею генсека ООН Антониу Гутерриша о снятии со стран односторонних санкций для борьбы с коронавирусом поддержали в Китае. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал уважать права людей, которые живут в пострадавших от инфекции странах, и посоветовал сосредоточиться на сотрудничестве по борьбе с пандемией.

Что будет дальше?

Далеко не все эксперты разделяют озвученную выше идею жесткого карантина по коронавирусу. Более того, нерабочая неделя, которую объявил президент РФ Владимир Путин может ударить по российской экономике и привести к новому мощному кризису. По словам аналитика «БКС Премьер» Антон Покатовича, спад российского ВВП только усилится, по итогам года он может сократиться от 0,8% до 3%. По его словам, Россия будет ежедневно терять от 270 до 320 млрд рублей, а недельные убытки достигнут 1,6 триллиона рублей.

Однако новый кризис — это не повод забирать из банков свои сбережения. Финансовые аналитики в беседе с URA.RU рассказали, что резерв на вкладе должен оставаться минимальной финансовой базой для россиян «на черный день». По мнению директора компании «Организация личных финансов» Алены Никитиной, снижение доходов по вкладам из-за кризиса не является причиной, чтобы отказываться от услуг банков. В то же время экономист Сергей Жаворонков предупредил, что в случае острого кризиса может повториться ситуация 1991 года, когда были заморожены все вклады.

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