Раскрыта цель атак дронов ВСУ по Ставрополю: последствия утренней бомбежки БПЛА

В Ставрополе горел промышленный объект после атаки дронов ВСУ
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После атаки БПЛА по промышленному объекту в Ставрополе начался пожар
После атаки БПЛА по промышленному объекту в Ставрополе начался пожар Фото:

Ставрополь подвергся атаке дронов ВСУ утром 26 июля. Целью атак стали промышленные объекты, сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его сообщению, ВСУ с помощью БПЛА пытались нарушить энергоснабжение в столице края. Подробнее — в материале URA.RU.

Цель утренних атак дронов ВСУ в Ставрополе

О гуле беспилотников и последующих взрывах местные жители стали сообщать в районе пяти утра. Позже губернатор Владимиров подтвердил, что была отражена атака дронов. «Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе», — написал Владимиров. 

По информации губернатора, ВСУ пытались нарушить энергоснабжение в Ставрополе. «Попытка отражена», — заключил глава региона. 

Последствия атаки 

В результате прилета на промышленном объекте начался пожар. На момент публикации материала он ликвидирован. Погибших и пострадавших, по данным Владимирова, нет. 

Повреждений коммунальной инфраструктуры также нет. Как заверили власти, все коммунальные ресурсы работают в штатном режиме. Однако во время атаки ВСУ была ограничена работа мобильного интернета. На сбои в работе интернета жаловались горожане. 

Всего, по данным Минобороны РФ, российские регионы атаковали ночью более полусотни БПЛА. О последствиях в других регионах — читайте в отдельном материале

Некоторые жители паниковали

Атаки дронов вызвали панику у некоторых жителей Ставрополя. Это уже в четвертый раз [за утро]. Что делать? Куда бежать? Я не понимаю», — с ужасом говорила одна из горожанок на опубликованном ею видео. Другие пользователи соцсетей также выразили тревогу.

Многие сообщения сопровождались видео с украинскими дронами. Губернатор Владимиров подчеркнул, что публикация полетов БПЛА и последствий ударов «помогают врагу». «Уважаемые земляки и гости края, прошу вас не снимать и не выкладывать в сеть кадры пролета беспилотников, работы ПВО и мест падения. Публикуя такие сведения, вы помогаете врагу», — обратился глава региона. 

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Ставрополь подвергся атаке дронов ВСУ утром 26 июля. Целью атак стали промышленные объекты, сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его сообщению, ВСУ с помощью БПЛА пытались нарушить энергоснабжение в столице края. Подробнее — в материале URA.RU. Цель утренних атак дронов ВСУ в Ставрополе О гуле беспилотников и последующих взрывах местные жители стали сообщать в районе пяти утра. Позже губернатор Владимиров подтвердил, что была отражена атака дронов. «Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе», — написал Владимиров.  По информации губернатора, ВСУ пытались нарушить энергоснабжение в Ставрополе. «Попытка отражена», — заключил глава региона.  Последствия атаки  В результате прилета на промышленном объекте начался пожар. На момент публикации материала он ликвидирован. Погибших и пострадавших, по данным Владимирова, нет.  Повреждений коммунальной инфраструктуры также нет. Как заверили власти, все коммунальные ресурсы работают в штатном режиме. Однако во время атаки ВСУ была ограничена работа мобильного интернета. На сбои в работе интернета жаловались горожане.  Всего, по данным Минобороны РФ, российские регионы атаковали ночью более полусотни БПЛА. О последствиях в других регионах — читайте в отдельном материале.  Некоторые жители паниковали Атаки дронов вызвали панику у некоторых жителей Ставрополя. Это уже в четвертый раз [за утро]. Что делать? Куда бежать? Я не понимаю», — с ужасом говорила одна из горожанок на опубликованном ею видео. Другие пользователи соцсетей также выразили тревогу. Многие сообщения сопровождались видео с украинскими дронами. Губернатор Владимиров подчеркнул, что публикация полетов БПЛА и последствий ударов «помогают врагу». «Уважаемые земляки и гости края, прошу вас не снимать и не выкладывать в сеть кадры пролета беспилотников, работы ПВО и мест падения. Публикуя такие сведения, вы помогаете врагу», — обратился глава региона. 
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