Раскрыта цель атак дронов ВСУ по Ставрополю: последствия утренней бомбежки БПЛА

Ставрополь подвергся атаке дронов ВСУ утром 26 июля. Целью атак стали промышленные объекты, сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его сообщению, ВСУ с помощью БПЛА пытались нарушить энергоснабжение в столице края. Подробнее — в материале URA.RU.
Цель утренних атак дронов ВСУ в Ставрополе
О гуле беспилотников и последующих взрывах местные жители стали сообщать в районе пяти утра. Позже губернатор Владимиров подтвердил, что была отражена атака дронов. «Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе», — написал Владимиров.
По информации губернатора, ВСУ пытались нарушить энергоснабжение в Ставрополе. «Попытка отражена», — заключил глава региона.
Последствия атаки
В результате прилета на промышленном объекте начался пожар. На момент публикации материала он ликвидирован. Погибших и пострадавших, по данным Владимирова, нет.
Повреждений коммунальной инфраструктуры также нет. Как заверили власти, все коммунальные ресурсы работают в штатном режиме. Однако во время атаки ВСУ была ограничена работа мобильного интернета. На сбои в работе интернета жаловались горожане.
Всего, по данным Минобороны РФ, российские регионы атаковали ночью более полусотни БПЛА. О последствиях в других регионах — читайте в отдельном материале.
Некоторые жители паниковали
Атаки дронов вызвали панику у некоторых жителей Ставрополя. Это уже в четвертый раз [за утро]. Что делать? Куда бежать? Я не понимаю», — с ужасом говорила одна из горожанок на опубликованном ею видео. Другие пользователи соцсетей также выразили тревогу.
Многие сообщения сопровождались видео с украинскими дронами. Губернатор Владимиров подчеркнул, что публикация полетов БПЛА и последствий ударов «помогают врагу». «Уважаемые земляки и гости края, прошу вас не снимать и не выкладывать в сеть кадры пролета беспилотников, работы ПВО и мест падения. Публикуя такие сведения, вы помогаете врагу», — обратился глава региона.
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