07 июня 2020

Что разрешено в Свердловской области после смягчения карантина. «Это шаг к нормальной жизни»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрешена работа некоторых магазинов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев смягчил условия карантина в Свердловской области. По новому Указу, о котором он объявил в своем Instagram, даны послабления торговым организациям и производственным предприятиям.

Новый указ губернатора — это еще не переход к первому этапу снятия ограничений, но, как выразился Куйвашев, «шаг в сторону нормальной жизни». Вместе с URA.RU разбираемся, что разрешено, а что запрещено свердловчанам с 8 июня.

Запрещено:

  • Выходить на улицу без маски или респиратора. Без них — штраф. При этом жителям городов разрешено гулять в парках;
  • Сжигать мусор или жарить шашлыки на дачах. С 1 мая в регионе действует особый противопожарный режим;
  • Массовые мероприятия;
  • Работа кинотеатров, клубов, детских игровых комнат.

Ограничено:

  • Время продажи алкоголя. Спиртным можно торговать только с 10:00 до 19:00;
  • Работа торговых и торгово-развлекательных центров. Исключение — комплексы, где продаются продовольственные товары;
  • Продажа билетов на междугородние автобусы. Для покупки билета теперь обязательно нужно предъявить паспорт;
  • Работа бань, фитнес-центров, спа-салонов, соляриев и прочих организаций сферы индустрии красоты. Исключение — парикмахерские;
  • Работа организаций допобразования, в том числе спортсекций;
  • Размещать людей в отелях, оздоровительных лагерях, санаториях, в домах и базах отдыха. Закрыты объекты массового отдыха;
  • Прибывших туристов из-за границы отправляют на карантин в обсерваторы на две недели.

Разрешено:

  • (НОВШЕСТВО): работа магазинов с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров.
  • Движение ряда электропоездов в Свердловской области по расписанию, действовавшему до карантина;
  • Плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах. Возобновить работу смогут все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии;
  • Прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм;
  • Выезжать на дачи. Специальные документы для поездки не нужны;
  • Работать заведениям общепита только на вынос и в режиме доставки. Исключение — точки на предприятиях, обеспечивающие питанием работников организаций;
  • Вести прием граждан посредством видеосвязи органам власти;
  • Профессиональная деятельность адвокатов, осуществляющих оказание юридической помощи;
  • Вести бизнес производителям автозапчастей, электрооборудования, средств связи, отопительного оборудования, очков и линз;
  • Работать клининговым службам, прачечным, химчисткам и тем, кто занимается ремонтом автомобилей, сантехники и электроники;
  • Работать бюро ритуальных услуг, ветеринарным клиникам и приютам для животных;
  • Работать нотариусам, охранникам, строителям и проектировщикам, интернет-магазинам и службам доставки;
  • НОВШЕСТВО: всем работающим организациям никакую санитарную декларация заполнять не нужно (но необходимо соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора).
  • Дистанционное обучение в колледжах и университетах. В детских садах организованы дежурные группы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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