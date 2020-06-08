Разрешена работа некоторых магазинов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев смягчил условия карантина в Свердловской области. По новому Указу, о котором он объявил в своем Instagram, даны послабления торговым организациям и производственным предприятиям.

Новый указ губернатора — это еще не переход к первому этапу снятия ограничений, но, как выразился Куйвашев, «шаг в сторону нормальной жизни». Вместе с URA.RU разбираемся, что разрешено, а что запрещено свердловчанам с 8 июня.

Запрещено:

Выходить на улицу без маски или респиратора. Без них — штраф. При этом жителям городов разрешено гулять в парках;

Сжигать мусор или жарить шашлыки на дачах. С 1 мая в регионе действует особый противопожарный режим;

Массовые мероприятия;

Работа кинотеатров, клубов, детских игровых комнат.

Ограничено:

Время продажи алкоголя. Спиртным можно торговать только с 10:00 до 19:00;

Работа торговых и торгово-развлекательных центров. Исключение — комплексы, где продаются продовольственные товары;

Продажа билетов на междугородние автобусы. Для покупки билета теперь обязательно нужно предъявить паспорт;

Работа бань, фитнес-центров, спа-салонов, соляриев и прочих организаций сферы индустрии красоты. Исключение — парикмахерские;

Работа организаций допобразования, в том числе спортсекций;

Размещать людей в отелях, оздоровительных лагерях, санаториях, в домах и базах отдыха. Закрыты объекты массового отдыха;

Прибывших туристов из-за границы отправляют на карантин в обсерваторы на две недели.

Разрешено:

(НОВШЕСТВО): работа магазинов с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров.

Движение ряда электропоездов в Свердловской области по расписанию, действовавшему до карантина;

Плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах. Возобновить работу смогут все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии;

Прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм;

Выезжать на дачи. Специальные документы для поездки не нужны;

Работать заведениям общепита только на вынос и в режиме доставки. Исключение — точки на предприятиях, обеспечивающие питанием работников организаций;

Вести прием граждан посредством видеосвязи органам власти;

Профессиональная деятельность адвокатов, осуществляющих оказание юридической помощи;

Вести бизнес производителям автозапчастей, электрооборудования, средств связи, отопительного оборудования, очков и линз;

Работать клининговым службам, прачечным, химчисткам и тем, кто занимается ремонтом автомобилей, сантехники и электроники;

Работать бюро ритуальных услуг, ветеринарным клиникам и приютам для животных;

Работать нотариусам, охранникам, строителям и проектировщикам, интернет-магазинам и службам доставки;

НОВШЕСТВО: всем работающим организациям никакую санитарную декларация заполнять не нужно (но необходимо соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора).

Дистанционное обучение в колледжах и университетах. В детских садах организованы дежурные группы.