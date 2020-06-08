Разрешена работа некоторых магазинов
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев смягчил условия карантина в Свердловской области. По новому Указу, о котором он объявил в своем Instagram, даны послабления торговым организациям и производственным предприятиям.
Новый указ губернатора — это еще не переход к первому этапу снятия ограничений, но, как выразился Куйвашев, «шаг в сторону нормальной жизни». Вместе с URA.RU разбираемся, что разрешено, а что запрещено свердловчанам с 8 июня.
Запрещено:
- Выходить на улицу без маски или респиратора. Без них — штраф. При этом жителям городов разрешено гулять в парках;
- Сжигать мусор или жарить шашлыки на дачах. С 1 мая в регионе действует особый противопожарный режим;
- Массовые мероприятия;
- Работа кинотеатров, клубов, детских игровых комнат.
Ограничено:
- Время продажи алкоголя. Спиртным можно торговать только с 10:00 до 19:00;
- Работа торговых и торгово-развлекательных центров. Исключение — комплексы, где продаются продовольственные товары;
- Продажа билетов на междугородние автобусы. Для покупки билета теперь обязательно нужно предъявить паспорт;
- Работа бань, фитнес-центров, спа-салонов, соляриев и прочих организаций сферы индустрии красоты. Исключение — парикмахерские;
- Работа организаций допобразования, в том числе спортсекций;
- Размещать людей в отелях, оздоровительных лагерях, санаториях, в домах и базах отдыха. Закрыты объекты массового отдыха;
- Прибывших туристов из-за границы отправляют на карантин в обсерваторы на две недели.
Разрешено:
- (НОВШЕСТВО): работа магазинов с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров.
- Движение ряда электропоездов в Свердловской области по расписанию, действовавшему до карантина;
- Плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах. Возобновить работу смогут все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии;
- Прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм;
- Выезжать на дачи. Специальные документы для поездки не нужны;
- Работать заведениям общепита только на вынос и в режиме доставки. Исключение — точки на предприятиях, обеспечивающие питанием работников организаций;
- Вести прием граждан посредством видеосвязи органам власти;
- Профессиональная деятельность адвокатов, осуществляющих оказание юридической помощи;
- Вести бизнес производителям автозапчастей, электрооборудования, средств связи, отопительного оборудования, очков и линз;
- Работать клининговым службам, прачечным, химчисткам и тем, кто занимается ремонтом автомобилей, сантехники и электроники;
- Работать бюро ритуальных услуг, ветеринарным клиникам и приютам для животных;
- Работать нотариусам, охранникам, строителям и проектировщикам, интернет-магазинам и службам доставки;
- НОВШЕСТВО: всем работающим организациям никакую санитарную декларация заполнять не нужно (но необходимо соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора).
- Дистанционное обучение в колледжах и университетах. В детских садах организованы дежурные группы.
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