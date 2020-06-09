Хорошая статистика разнится с тем, что творится «на земле» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом, всего в регионе зафиксировано 7910 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. Благодаря хорошей статистике регион перешел по сути к первому этапу снятия ограничений, при этом свердловчане стали чаще умирать от COVID.

«Лаборатория подтвердила диагноз у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхних Серег, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, посёлка Уральский, Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Лесного, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Режа, Свободного, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов», — сообщили в свердловском оперативном штабе.

Показатель в 240 заболевших подтверждает тенденцию постепенного снижения числа новых случаях COVID-19, что позволяет региону оставаться в «зеленой зоне» по коэффициенту распространения инфекции (уже третий день подряд он меньше единицы). Это дало возможность существенно ослабить режим карантина: хотя власти и не заявили о переходе к первому этапу снятия ограничений, почти все разрешения, прописанные для этого этапа, содержатся во вчерашнем указе губернатора.

Динамика новых случаев COVID-19 в Свердловской области Инфографика: с сайта коронавирус.монитор

При этом в Свердловской области стали чаще умирать больные COVID. За минувшие сутки скончались три пациента с коронавирусом (ранее в один случалось не более двух смертей). Гибель пациентов с COVID-19 фиксируется уже 22-й день подряд. По официальным данным, в регионе умерли 46 человек с этим диагнозом.

Состояние 83 пациентов оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимации, в том числе 31 на искусственной вентиляции легких. У 635 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки выписаны еще 222 человека, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 3495 пациентов.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 8 июня), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (4994), затем в Нижнем Тагиле (300), Верхней Пышме (215), Березовском (143), Первоуральске (131), Каменске-Уральском и Каменском районе (109), Полевском (106), Невьянске (84), Камышлове (в т. ч. район — 82), Ревде (78), Реже (включая район — 75), Ирбите и Ирбитском районе (72), Белоярском районе (66), Серове (62), Красноуфимске (вместе с районом — 61), Верхотурье и Среднеуральске (60), Асбесте (56), Сысерти (49), Арамили (48), Кушве (46), Артемовском (43), Новоуральске (40), Нижнесергинском районе (37) Туринске (36), Талицком районе (35), Богдановиче (33), Заречном (24), Верхнем Дуброво (22), Дегтярске (20).

По девятнадцать случаев заболевания зафиксировано в Артинском районе, Краснотурьниске и Нижней Салде, шестнадцать — в Шале, по пятнадцать — в Верхней Салде и Сухом Логу, тринадцать — в Алапаевске (включая район), по двенадцать — в Бисерти и Тавде, по одиннадцать — в Красноуральске и Североуральске, по девять — в Ачите, Горноуральском городском округе, Качканаре, Пышминском районе и Тугулыме, по восемь -в поселке Уральский и Новой Ляле, по семь — в Лесном и Нижней Туре, шесть — в Староуткинске, по пять — в Кировграде и Рефтинском, по четыре — в Верх-Нейвинском и Карпинске, по три — в Байкалово и Ивделе, по два — в Верхней Туре, Волчанске, Гарях и поселке Малышева, один — в Верхнем Тагиле. Также вирус обнаружен у 200 жителей других регионов.