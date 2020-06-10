09 июня 2020

В Екатеринбурге решили сэкономить на Дне города

© Служба новостей «URA.RU»
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Ural Music Night 2017. Ночь Музыки. Екатеринбург, исторический сквер, плотинка, ночь музыки, ural music night, толпа
В 2019 году «Ночь музыки» посетили более 250 тысяч человек Фото: Марина Молдавская © URA.RU
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День города Екатеринбурга в 2020 году может быть объединен с фестивалем «Ночь музыки», сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Праздники могут провести 15 августа, если позволит эпидемиологическая ситуация.

«Один из вариантов — проведение „Ночи музыки“ в День города. При согласовании даты, безусловно, будет учитываться текущая эпидемиологическая обстановка», — написал Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, дата может измениться. Окончательное решение примут организаторы мероприятий.

Ранее URA.RU рассказывало, почему фестиваль стал главной гордостью региона, и обсуждало с его основателем Евгением Горенбургом, как мероприятие должно измениться в будущем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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