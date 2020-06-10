В Екатеринбурге решили сэкономить на Дне города

День города Екатеринбурга в 2020 году может быть объединен с фестивалем «Ночь музыки», сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Праздники могут провести 15 августа, если позволит эпидемиологическая ситуация.
«Один из вариантов — проведение „Ночи музыки“ в День города. При согласовании даты, безусловно, будет учитываться текущая эпидемиологическая обстановка», — написал Куйвашев.
Губернатор подчеркнул, дата может измениться. Окончательное решение примут организаторы мероприятий.
Ранее URA.RU рассказывало, почему фестиваль стал главной гордостью региона, и обсуждало с его основателем Евгением Горенбургом, как мероприятие должно измениться в будущем.
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