Уралец не жалеет, что сломал челюсть православному активисту

Макисм Шианов не считает сбея виноватым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбуржец Максим Шибанов не жалеет о том, что сломал челюсть православному журналисту Максиму Румянцеву во время противостояния в сквере у драмтеатра в мае 2019 года. Об этом он заявил URA.RU перед началом судебного процесса, где проходит обвиняемым.

«Я не жалею. В той ситуации я ничего не сделал противозаконного», — заявил Максим Шибанов. Также он сообщил, что оппонент требует от него через суд 173 тысячи рублей. Однако Шибанов не согласен с иском, так как считает себя виновным.

Судебный процесс по делу Шибанова в настоящее время рассматривается в судебном участке №2 Верх-Исетского района Екатеринбурга. Он обвиняется по статье 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В суде было заявлено, что Румянцев требует с обидчика 500 тысяч рублей за моральный вред, 57 500 рублей за судебные издержки и 50 000 рублей за имущественный вред.

Ранее URA.RU много писало о противостоянии екатеринбуржцев и православных в сквере у драмтеатра, где собирались построить храм святой Екатерины. 7 апреля 2019 года во время акции «Обними сквер», которая предшествовала противостоянию в мае, произошел конфликт меду Румянцевым и Шибановым. Румянцев называл екатеринбуржцев, защищающих сквер бесноватыми. Тех, кто пытался с ним спорить, он называл девочками. Также он обратился и к Шибанову: «А можешь в камеру сказать, девочка? Может, у вас энурез был, поэтому вы так себя ведете?» После этих слов Шибанов ударил православного активиста. Причем, как утверждает сам Шибанов, он не ударил оппонента, а оттолкнул его открытой ладонью. Правда для православного активиста это обернулось переломом челюсти.