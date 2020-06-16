В динамике заражений вновь обозначился перелом Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 июня — 188-й день с момента выявления коронавируса и 98-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 5 131 случаев инфекции, выздоровели 2560 южноуральцев и умер 91 заразившийся COVID-19 житель региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 545 458 (+8 248) случаев заражения. Вылечились 294 306 (+9 767) человек — это почти 54% от заболевших. Умерли 7284 (+193) человека — 1,3% от заразившихся.

После того, как к утру 16 июня в Челябинской области подтвердились еще 138 диагнозов, число заразившихся COVID-19 перевалило за пять тысяч. Из хороших новостей: с рекордной цифры в 182 заражения, прозвучавшей в понедельник, этот показатель рухнул до 138.

Начиная с прошлой пятницы число заболевших непрерывно возрастало: 126, 149, 169, 182 случая заражения. В итоге власти области вынуждены были отменить назначенный на 24 июня парад Победы. И вот теперь, тоже резко, число заболевших пошло на убыль — хотя о тенденции говорить пока рано.

Снизилось и число умерших: четверо против пяти, умиравших подряд три последних дня. «Умерли от COVID-19 три женщины — 44, 56 и 82 лет. Также умер 59-летний мужчина, рассказали URA.RU в оперштабе. — Выздоровели за прошедшие сутки 97, а с начала пандемии 2560 человек».

Коронавирус испортил вечеринку криминальному авторитету

Полиция запретила отбывшему 19 лет в колонии за организацию банды, убийства, вымогательство и похищения людей Александру Морозову отмечать 50-летие в большой компании на берегу пруда «Тарелка» в Златоусте. После приглашения, размещенного авторитетом в соцсетях, полиция напомнила ему о карантине и запрете проводить массовые мероприятия.

Морозов, которого считают одним из самых знаменитых бандитов российских 90-х, не захотел связываться с силовиками и перенес вечеринку за город.

Полиция блокирует знаменитый Аркаим в день летнего солнцестояния

Сотрудники полиции призывают жителей области и туристов не посещать историко-культурный заповедник «Аркаим» в день летнего солнцестояния. С 19 по 22 июня 2020 года сотрудники сразу двух районных отделов полиции круглосуточно будут защищать паломников-эзотериков от самих себя. Посты ДПС, пешие и мобильные патрули заблокируют территорию заповедника, а участковые перекроют все возможные въезды в него.

Главное мероприятие саммитов ШОС и БРИКС отменили

Спортивные игр стран БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске летом 2020 года, не состоятся из-за пандемии коронавируса. При этом власти говорят, что область полностью готова к мероприятию и предлагает провести его в 2021 году. «Соответствующая инициатива направлена регионом в Минспорта РФ», — добавили в пресс-службе правительства. Власти объяснили это решение сложной эпидемиологической ситуацией на Южном Урале и в мире. «Приезд зарубежных делегаций в полном составе время невозможен из-за распространением коронавируса в различных странах. Из-за этого также возникают сложности у спортсменов с планированием графика выступлений и поддержанием спортивной формы, — пояснили в пресс-службе. — Также остается сложной эпидситуация и в регионе». Игры должны были стать масштабным мероприятием с участием 586 спортсменов из пяти стран, 117 международных судей, 70 делегатов и приглашенных гостей. Провести их планировали с 20 по 28 июня, затем из-за карантина по COVID-19 сроки сдвинули на 12—20 сентября.

В аэропорту Челябинска отменяют карантин

Международный аэропорт имени Курчатова начал поэтапно отменять карантинные ограничения по COVID-19, сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Сейчас воздушная гавань находится на первом из трех этапов, предписанных Росавиацией. Список ограничений и неудобств для пассажиров весьма широк, и на втором этапе они заметят лишь одно послабление — не придется весь полет сидеть пристегнутыми. Когда наступит третий этап, никто предсказать не берется. Но уже отменена самоизоляция для прилетающих из столиц и Московской области, а также тесты на COVID. После завершения работ на взлетно-посадочной полосе терминал внутренних авиалиний вновь заработал круглосуточно, а 16 июня в расписании вновь появились дневные рейсы. Восстановление международного сообщения и чартеров будет зависеть уже от позиции правительства — Росавиация предлагает возобновить полеты с 15 июля.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

В Челябинской области ужесточатся проверки соблюдения масочного режима. До сих пор это жестко контролировали в Магнитогорске, но волна новых заражений заставила власти обратить внимание на Челябинск. Пока проверки касаются главным образом магазинов и проводятся министерством общественной безопасности, но обычным людям лучше иметь при себе маску. И носить ее там, где это положено.

С 17 июня читатели смогут посетить библиотеку имени А.С. Пушкина в Челябинске, а с 18 июня откроются и все остальные. Книги будут выдавать по предварительной записи, в специальных зонах зданий. Открытый доступ к полкам запретят, а возвращенные книги будут выдерживаться в своеобразном карантине — не менее 72 часов. При этом рекомендуется воздержаться от посещения библиотек детям до 12 лет, челябинцам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями

До 30 июня в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.