Уголовное дело в отношении бывшего почетного консула расследует ГСУ Фото: Игорь Вожегов, «ВКонтакте»

Свердловский областной суд признал незаконным обыск, проведенный у бывшего почетного консула Сейшел в Екатеринбурге Игоря Вожагова. Об этом рассказала URA.RU его адвокат Мария Кириллова.

«Суд признал, что обыск был незаконным. Что не было оснований проводить его без решения суда. Мало того, СК на транспорте теперь проводит проверку по сотрудникам оперативной таможни. Выясняет, есть ли в их действиях превышение полномочий, состав преступления», — сказала URA.RU Мария Кириллова.

Стало известно, что месяц назад Вожагова обвинили в незаконном выводе за границу 92 млн рублей. Уральская оперативная таможня даже возбудила уголовное дело по статье УК «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов». Следствие считает, что эти деньги были выведены в Болгарию по подложным документам, как оплата за услуги турфирмы, в то время как услуги не предоставлялись. Был проведен обыск в квартире Вожагова, изъяты компьютер, документы. Редакция пыталась получить комментарий у Вожагова, но дозвониться не удалось.

Ранее URA.RU писало, что Игорь Вожагов занимал должность почетного консула Сейшел с 2009 по 2017 год. На тот момент судебным приставам на консула поступило несколько исполнительных производств на общую сумму 2,5 млн рублей. У Игоря Вожагова накопились долги по кредитам, штрафы и налоги. Только за услуги ЖКХ консул задолжал свыше 100 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали два его автомобиля.