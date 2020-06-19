Ведущий «Первого канала» назвал полицейских в США терпилами

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По словам Клейменова, за стрельбу по нападавшему и его последующее задержание сотрудников полиции ждут только награды и почести. Таким образом он намекнул на гибель от рук американских полицейских задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, приведшую в итоге к массовым беспорядкам .

В качестве примера Клейменов приводит недавнюю перестрелку на Ленинском проспекте в Москве. 15 июня возле гостиницы «Салют» инспекторы ГИБДД остановили такси для проверки документов. Пока сотрудники составляли протокол за грязные номера автомобиля, к ним подошел неизвестный мужчина и расстрелял их из травматического пистолета. По информации « Утро.ру », силовики открыли ответную стрельбу и задержали раненного злоумышленника.

«У нас здесь не Америка. У нас полицейские не бесправные терпилы, у нас полицейские — герои», — заявил журналист в эфире «Первого канала».

Российские полицейские, в отличие от своих американских коллег, обезвреживают преступников без риска быть осужденными за свои действия. Об этом заявил ведущий «Первого канала» Кирилл Клейменов, добавив, что правоохранители в США — «бесправные терпилы».

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