18 июня 2020

Ведущий «Первого канала» назвал полицейских в США терпилами

© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников в отделении
Российские полицейские — герои, считает Кирилл Клейменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские полицейские, в отличие от своих американских коллег, обезвреживают преступников без риска быть осужденными за свои действия. Об этом заявил ведущий «Первого канала» Кирилл Клейменов, добавив, что правоохранители в США — «бесправные терпилы».

«У нас здесь не Америка. У нас полицейские не бесправные терпилы, у нас полицейские — герои», — заявил журналист в эфире «Первого канала».

В качестве примера Клейменов приводит недавнюю перестрелку на Ленинском проспекте в Москве. 15 июня возле гостиницы «Салют» инспекторы ГИБДД остановили такси для проверки документов. Пока сотрудники составляли протокол за грязные номера автомобиля, к ним подошел неизвестный мужчина и расстрелял их из травматического пистолета. По информации «Утро.ру», силовики открыли ответную стрельбу и задержали раненного злоумышленника.

По словам Клейменова, за стрельбу по нападавшему и его последующее задержание сотрудников полиции ждут только награды и почести. Таким образом он намекнул на гибель от рук американских полицейских задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, приведшую в итоге к массовым беспорядкам.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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