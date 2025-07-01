Стала известна причина смерти россиянки в Японии

MBS: причиной смерти россиянки в японской Осаке стал тепловой удар
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В Японии считают, что смерть россиянки в Осаке произошла в результате теплового удара
В Японии считают, что смерть россиянки в Осаке произошла в результате теплового удара Фото:

Причиной смерти 50-летней россиянки Елены Ито в японском городе Осака стал тепловой удар. Об этом сообщает телеканал MBS со ссылкой на материалы следствия. Женщина была обнаружена мертвой утром 26 июня в своей квартире, где проживала одна. Тем не менее полиция не игнорирует множественные травмы на теле женщины и продолжает квалифицировать дело как убийство. 

«По данным полиции, результаты вскрытия показали, что причиной смерти госпожи Ито стал тепловой удар. Однако, учитывая наличие множественных травм на лице госпожи Ито и оборонительных ран на ее правой руке, полиция не исключает, что она могла умереть от теплового удара после того, как ее избили и она не могла двигаться, поэтому дело также расследуется как убийство», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что тело россиянки с признаками побоев нашли в ночь на 27 июня после обращения ее мужа, также гражданина России. Он пришел в квартиру Ито после того, как несколько дней не мог с ней связаться. Друзья семьи помогли обратиться в полицию. Генеральное консульство России в Осаке включилось в расследование инцидента. 

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Причиной смерти 50-летней россиянки Елены Ито в японском городе Осака стал тепловой удар. Об этом сообщает телеканал MBS со ссылкой на материалы следствия. Женщина была обнаружена мертвой утром 26 июня в своей квартире, где проживала одна. Тем не менее полиция не игнорирует множественные травмы на теле женщины и продолжает квалифицировать дело как убийство.  «По данным полиции, результаты вскрытия показали, что причиной смерти госпожи Ито стал тепловой удар. Однако, учитывая наличие множественных травм на лице госпожи Ито и оборонительных ран на ее правой руке, полиция не исключает, что она могла умереть от теплового удара после того, как ее избили и она не могла двигаться, поэтому дело также расследуется как убийство», — говорится в сообщении телеканала. Ранее агентство Kyodo сообщало, что тело россиянки с признаками побоев нашли в ночь на 27 июня после обращения ее мужа, также гражданина России. Он пришел в квартиру Ито после того, как несколько дней не мог с ней связаться. Друзья семьи помогли обратиться в полицию. Генеральное консульство России в Осаке включилось в расследование инцидента. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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