В ДНР обнаружен схрон с химическим оружием

В ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными авиабомбами для дронов, снаряженными отравляющим хлорпикрином. Об этом рассказали представители ФСБ.
«Вблизи села Ильинка ДНР обнаружен схрон ВСУ», — сообщили в ФСБ. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что найденное предназначено для сброса с БПЛА самодельных взрывных устройств. Химические вещества запрещены к применению.
Ранее в Курахово (ДНР) нашли крупный тайник украинских диверсантов, содержащий иностранное вооружение. Из схрона были изъяты пулеметы, гранатометы, противотанковые мины, минометные снаряды и гранаты. Оружие передано для исследования в Минобороны России.
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