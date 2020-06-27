В тюменском пансионате для престарелых произошла вспышка COVID-19

Как заболели жильцы пансионата, неизвестно Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменский пансионат для престарелых «Комфорт» стал очагом распространения коронавируса. У десяти постояльцев и одного сотрудника подтвердился COVID, сообщил оперативный штаб Тюменской области по коронавирусу.

«По лабораторным результатам положительный тест выявлен у 10 человек, из них — 1 сотрудник пансионата», — говорится в сообщении оперштаба. Руководитель «Комфорта» Ольга Черпакова в разговоре с URA.RU рассказала, что предшествовало возникшей ситуации. «Состояние здоровья пациентов ухудшалось [в связи с хроническими болезнями], у кого нога заболит, у кого рука. Мы вызывали скорые и их доставляли в больницы, в которых впоследствии выявлялись очаги [коронавируса]. Поскольку больницы закрывались, нам выписывали недолеченных старичков без справок», — рассказала руководитель Черпакова.

Женщина уточнила, что от сотрудников жители пансионата, скорее всего, подхватить инфекцию не могли. Все сотрудники проходили обсервацию и сдавали термометрию. К тому же в пансионате еще 16 марта введен вахтовый метод.

Сейчас руководство пансионата добилось того, чтобы анализы на коронавирус взяли у всех подопечных и сотрудников «Комфорта». Всего в пансионате проживает 24 человека, 15 из них учреждение обследовало за свой счет, пояснили в «Комфорте». Забор остальных мазков на COVID производит больница №17, объяснили в оперштабе. Часть больных пришлось госпитализировать, рассказала Черпакова. Постояльцам пансионата от 19 до 95 лет. Многие из них имеют и без того тяжелые заболевания, некоторые даже не могут самостоятельно передвигаться.

27 июня в Тюменской области выявлено 59 человек с коронавирусом. Еще один человек погиб.

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