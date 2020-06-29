Шеф-редактор ГТРК «Южный Урал» скончалась от остановки сердца

О дате прощания сообщат дополнительно Фото: страница Ирины Коробейниковой в Facebook

В Челябинске от остановки сердца умерла замначальника службы информационных программ ГТРК «Южный Урал» Ирина Коробейникова (Трусова). Об этом сообщили родственники журналистки.

«28 июня от нас ушла заботливая дочь, любящая мать и жена Ирина Коробейникова/Трусова. Не хватает слов, чтобы выразить то горе, что пришло в нашу семью», — написал в Facebook ее муж Александр Трусов.

«Мы все в шоке, Ира была прекрасным человеком и журналистом — талантливой, неравнодушной и преданной профессии. Еще в пятницу она была на работе, вела себя очень деятельно», — сказала URA.RU директор компании ГТРК «Южный Урал» Евгения Дмитренко.

Дата прощания и похорон уточняется и будет назначена после того, как установят причину смерти. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким коллеги.