28 июня 2020
27 июня 2020

Шеф-редактор ГТРК «Южный Урал» скончалась от остановки сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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О дате прощания сообщат дополнительно Фото: страница Ирины Коробейниковой в Facebook

В Челябинске от остановки сердца умерла замначальника службы информационных программ ГТРК «Южный Урал» Ирина Коробейникова (Трусова). Об этом сообщили родственники журналистки.

«28 июня от нас ушла заботливая дочь, любящая мать и жена Ирина Коробейникова/Трусова. Не хватает слов, чтобы выразить то горе, что пришло в нашу семью», — написал в Facebook ее муж Александр Трусов.

«Мы все в шоке, Ира была прекрасным человеком и журналистом — талантливой, неравнодушной и преданной профессии. Еще в пятницу она была на работе, вела себя очень деятельно», — сказала URA.RU директор компании ГТРК «Южный Урал» Евгения Дмитренко.

Дата прощания и похорон уточняется и будет назначена после того, как установят причину смерти. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким коллеги.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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