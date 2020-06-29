Пермский губернатор отправляется в Москву на переговоры

Дмитрий Махонин пообщается с обманутыми дольщиками Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на этой неделе планирует встретиться с пермяками, а также пообщаться с министром образования РФ Валерием Фальковым. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации губернатора.

«В конце недели у губернатора запланирована встреча с министром образования РФ Валерием Фальковым, а также с другими руководителями федеральных структур», — уточнил собеседник агентства. По данным источника, будут обсуждаться вопросы взаимодействия. Помимо этого, глава региона собирается встретиться с обманутыми дольщиками в Перми.

В пресс-службе губернатора Пермского края URA.RU подтвердили, что у главы региона на неделе состоится командировку в Москву. «Планируется ряд важных встреч», — отметили в пресс-службе.