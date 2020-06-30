Свердловчанин на избирательном участке напал на российский флаг

Пьяный мужчина пытался сжечь российский флаг Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Пьяный мужчина в Екатеринбурге попытался сжечь российский флаг, висящий над входом на избирательный участок. Инцидент произошел на улице Калинина, 48 в средней школе № 72, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Над входом на избирательный участок висит российский флаг. Мужчина подошел и стал чиркать зажигалкой, попытался его поджечь. Оперативно отреагировал полицейский, который охраняет избирательный участок. Он задержал хулигана, который оказался пьяным. Ведется проверка», — сообщил URA.RU инсайдер.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в избирательную комиссию Свердловской области. «В этом здании находятся два избирательных участка, а инцидент произошел у входа. Так что на работу комиссий и голосование эта хулиганская выходка не повлияла», — прокомментировала URA.RU Анастасия Анисимова, советник председателя избирательной комиссии Свердловской области.

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