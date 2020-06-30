Свердловчанин на избирательном участке напал на российский флаг

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по избирательным участкам Курган, избирательные участки, флаг, урна для голосования
Пьяный мужчина пытался сжечь российский флаг Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Пьяный мужчина в Екатеринбурге попытался сжечь российский флаг, висящий над входом на избирательный участок. Инцидент произошел на улице Калинина, 48 в средней школе № 72, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Над входом на избирательный участок висит российский флаг. Мужчина подошел и стал чиркать зажигалкой, попытался его поджечь. Оперативно отреагировал полицейский, который охраняет избирательный участок. Он задержал хулигана, который оказался пьяным. Ведется проверка», — сообщил URA.RU инсайдер.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в избирательную комиссию Свердловской области. «В этом здании находятся два избирательных участка, а инцидент произошел у входа. Так что на работу комиссий и голосование эта хулиганская выходка не повлияла», — прокомментировала URA.RU Анастасия Анисимова, советник председателя избирательной комиссии Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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