Путин дал новую должность чиновнику, отвечавшему за права граждан

Начальник Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Дмитрий Жуйков получил новое назначение. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, чиновник стал заместителем министра юстиции.
«Назначить Жуйкова Дмитрия Сергеевича заместителем министра юстиции Российской Федерации», — говорится в приказе. Документ вступает в силу с 1 июля.
Работа в данном ведомстве для Дмитрия Жуйкова знакома — с 1990 по 1991 год он занимал должность ведущего специалиста отдела Минюста при СССР. Затем Жуйков уходил в бизнес, где дослужился до первого зампреда правления коммерческого банка. С апреля 2004 года чиновник возглавил управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан.
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