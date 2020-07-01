Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург », Viber-канале « Екатеринбург » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Известно, что низкая явка в Екатеринбурге стала предметом обсуждения на совещании в резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева утром 1 июля. При этом ранее глава города Александр Высокинский уже подстраховался на случай провала, спрогнозировав итоговую явку на уровне 35% и назвав ее «исторической».

Для сравнения, в соседнем Челябинске к полудню 1 июля проголосовали порядка 52% горожан — 445,9 тысячи человек из 859,5 тысячи жителей, занесенных в списки избирателей. По данным источников URA.RU в штабе по проведению голосования, лидируют Металлургический и Советский районы (61,45 и 61,07%) соответственно. Далее следуют Курчатовский (59,17%), Ленинский (58,23%) и Калининский (49,09%) районы. Со вчерашнего дня остаются аутсайдерами Тракторозаводский и Центральный районы — 37,9% и 30,4%.

Лидером является Ленинский район с 35,6%. Поскольку районы Екатеринбурга по населению крупнее практически каждого города Свердловской области, их статистика существенно влияет на итоговые цифры в регионе. По данным на 12:00, общая явка по области составляет 42,31%. При этом в целом по стране данный показатель — 55%.

По данным на 12:00 1 июля, о поправках в Конституцию РФ в Екатеринбурге высказались 33,06% избирателей (366,6 тысячи человек), сообщил URA.RU источник в областном избиркоме. Явка за сегодняшний день пока составляет 3,3%. Главные аутсайдеры по показателю активности избирателей в Екатеринбурге — Верх-Исетский (31,97%), Чкаловский (31,65%) и Железнодорожный (32,23%) районы.

По данным на 12:00, в Екатеринбурге 1 июля проголосовали 3,3% избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно